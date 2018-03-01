أمسية شعرية لأول مرة بسوق عكاظ لدعم الحركة السياحية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف أمسية شعرية لخمسة شعراء من أعضاء جماعة فرقد الإبداعية بالنادي ضمن فعاليات ربيع الطائف لهذا العام 1439هـ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد إلى أنه سيشارك في هذه الأمسية كل من , الشاعرة نادية إسماعيل بنون والشعراء عائض مستور الثبيتي وسامي بن غتار الثقفي , وعبد العزيز صالح الأزوري وطاهر محمد الثقفي وسيدير الأمسية طارق المالكي.

وأبان الجعيد أن مشاركة النادي في فعاليات هذا المهرجان الذي يقام لأول مرة على أرض سوق عكاظ تأتي ضمن إسهامات النادي الثقافية لدعم الحركة السياحية والتنموية بالطائف.

ودعا الجعيد أبناء محافظة الطائف وزوارها ومثقفيها لحضور هذه الأمسية التي ستقام مساء يوم غد الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر السوق.