تدشين صالة لتسهيل خروج المرضى بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

نايف السالم(صدى):

استكمالا لخطة مشروع تطوير مستشفى الملك عبدالعزيز التي تسعى الإدراة إلى تحقيقها دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، أمس الأربعاء، صالة لتسهيل خروج المرضى.

وصممت الصالة لتوفير أسِرة للمرضى الذين في انتظار الدخول، وتشمل صالتين خروج للنساء ،وللرجال، ملحقًا بها 3 غرف لإعادة التنويم في حال تأخر الأسر عن إخراج مرضاهم.

وتأتي تلك الخدمة ضمن الاستراتيجيات التي تسعى وزارة الصحة لتفعيلها في مستشفياتها، خاصة الكبيرة منها، لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للمستشفى.