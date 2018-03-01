إلزام ” مول تجاري ” شهير بدفع دية الطفل الذي فرمت رأسه حاوية إلكترونية

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة العامة بالمدينة المنورة إلزام ” مول تجاري ” شهير بدفع دية طفل توفي العام الماضي، نتيجة حاوية إلكترونية.

وكانت أسرة الطفل المتوفي البالغ من العمر 8 سنوات، تقدمت بدعوى قبل عام تفيد وفاة ذويهم إثر إدخال رأسه بحاوية نفايات الكترونية في أحد المجمعات التجارية بالمدينة ،تقوم بفرم الأطعمة أدت إلى وفاته.

حيث لم يضع المول التجاري أية إرشادات أو تحذيرات تفيد بعدم اقتراب الأطفال من الحاويات، وأوضحت التحقيقات آنذاك عددًا من المخالفات في اشتراطات السلامة.