بالصو.. تكلفة إطلالات إيفانكا ترامب هذا الأسبوع

واشنطن(صدى):

ظهرت إيفانكا ترامب ، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال هذا الأسبوع بإطلالات متنوعة وجذابة، تبلغ تكلفتها أسعارًا صادمة للبعض.

حيث ارتدت إيفانكا فستانًا أبيض طويل ونسقت معه بالطو كاروهات متوسط الطول وحذاء أسود بلغ سعره 1,350 دولارا أمريكيا.

كما ظهرت مرتدية بنطلون أبيض ،معه معطف كحلي اللون بلغ ثمنه ما يقرب من 700 دولار، ونسقت معهما بلوزة ملونة بلغ سعرها 630 دولارًا أمريكيًا.

وأطلت خلال الأسبوع ذانه مرتدية بلوزة بأكمام طويلة جمعت بين اللون البرتقالي والكحلى، وبلغ سعرها 695 دولارا أمريكيا، ونسقت معها جيب تحمل نفس الألوان وبلغ ثمنها ما يقرب من 600 دولار.