تفاصيل لقاء ميلانو ويوفنتوس في المنافسة على كأس إيطاليا

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريقا ميلانو ويوفنتوس حامل اللقب في نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على لاتسيو بعد ركلات ترجيح مثيرة بعد ثلاث ساعات ونصف بدون أهداف بينهما.

وفي وقت سابق سجل يوفنتوس هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل ليهزم اتلانتا 1-صفر ويبلغ النهائي للموسم الرابع على التوالي بعد انتصاره 2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد التعادل بدون أهداف في الذهاب في سان سيرو كرر لاتسيو وميلانو الأمر اليوم الأربعاء في أجواء شديدة البرودة في الاستاد الاولمبي بالعاصمة روما رغم صناعة العديد من الفرص.

وكاد يمكن لنيكولا كالينيتش منح الفوز لميلانو قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي لكنه سدد فوق العارضة من 12 مترا.

وسجل تشيرو ايموبيلي ركلة الترجيح الأولى للاتسيو لكن حارسي المرمى أبعدا أربع ركلات متتالية إذ تصدى توماس ستراكوشا حارس لاتسيو وجيانلويجي دوناروما حارس ميلانو لركلتي ترجيح لكل منهما.

ونفذ الفريقان سلسلة من الركلات بنجاح قبل أن يطيح لويز فيليبي بالركلة السابعة للاتسيو فوق العارضة تبعها نجاح اليسيو رومانيولي في تنفيذ ركلة لميلانو ليمنحه الفوز.

وقدم اتلانتا، الذي خسر 1-صفر على ملعبه في الذهاب، أداء شجاعا في تورينو لكن شباكه اهتزت في الدقيقة 75.

وأرسلت كرة إلى منطقة جزاء اتلانتا ليسقط بليز ماتودي لاعب وسط يوفنتوس على الأرض أثناء ركضه هو وجيانلوكا مانشيني للحاق بها رغم ان اللقطات أظهرت عدم وجود التحام كبير بينهما.