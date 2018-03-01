اتفاقية مع شركة فرنسية لإقامة مصنعا لإنتاج قطع غيار الطائرات بالمملكة

حمود العنزي (صدى):

أعلنت صحيفة فرنسية عن توقيع شركة ” فيجيك أيرو ” المتخصصة في صناعة الطائرات بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات سعودية؛ لإقامة مصنع لإنتاج قطع غيار الطائرات في المملكة.

وكتبت الصحيفة : ” بعد تونس والمغرب والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وجدت “فيجيك أيرو” موطئ قدم لها في المملكة العربية السعودية وستكون الشركة هي المسؤولة عن الجزء التقني”.

وتابعت : ” أبرم المتعاقد اتفاق تعاون مع الشركات السعودية لدراسة تطوير مصنع لأجزاء الطائرات، والشركاء هم شركة السلام لصناعة الطيران، التي تقوم بأعمال صيانة شركات الطيران والطائرات العسكرية السعودية، وشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة (أميك) “.