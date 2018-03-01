المرور: الانشغال بأي شيء غير الطريق ” مخالفة مرورية “..حتى التدخين

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الانشغال بأي شيء أثناء القيادة ،غير الطريق يعد مخالفة مرورية، ثواء تدخين أو التحدث بالجوال أوي شيء آخر.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين “تويتر” بخصوص التدخين أثناء القيادة، مؤكدة أنه يُعتبَر مخالفة مرورية؛ لانشغال السائق بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.