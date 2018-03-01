المرور: الانشغال بأي شيء غير الطريق ” مخالفة مرورية “..حتى التدخين
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الانشغال بأي شيء أثناء القيادة ،غير الطريق يعد مخالفة مرورية، ثواء تدخين أو التحدث بالجوال أوي شيء آخر.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين “تويتر” بخصوص التدخين أثناء القيادة، مؤكدة أنه يُعتبَر مخالفة مرورية؛ لانشغال السائق بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايييش باقي ماخليتوه مخالفه؟؟؟!!!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 15130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على المسلمين من الحوادث ومسبباتها
ابولانا[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 15 دقيقة
يبغون فلوس وبس ….. جوال معقوله ، أما دخان ولا تتحرك اجلس صنم ؟؟؟
برر[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 6 دقائق
احسسسسن احسسسسن احسسسسسن