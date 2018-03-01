” التأهيل والعلاج الطبيعي ” بمستشفى الملك فهد يحقق مؤشرات عالية

عادل الحربي (صدى):

حقق قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة مؤشرات مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2017م، وذلك من خلال تقليص مواعيد الانتظار إلى يوم واحد فقط للحصول على الموعد الأول، بدلًا من 27 يوم في السابق بنسبة تغير 81 ٪.

وحل القسم في المركز الثاني على مستوى المستشفيات ذات الثلاث خدمات في التأهيل الطبي على مستوى وزارة الصحة.

وأظهرت المؤشرات الصادرة من الإدارة العامة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة بالوزارة على ارتفاع مؤشر الأداء في قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بالمستشفى حيثُ حقق نسبة متوسط الإنتاجية للعاملين في القسم 100 ٪، بنسبة تحسن عن الإنتاجية السابقة وصلت إلى 21٪.