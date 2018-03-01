استراتيجية واشنطن تجاه إيران تتطلب دورا أمريكيا داعما بسوريا

واشنطن(صدى):

أكدت جلسة استماع، نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الكونجرس، أنه لتطبيق الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، لابد من استراتيجية واضحة وداعمة تجاه سوريا تستعيد دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وشارك في الجلسة عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي آدم كينزنغر، ومجموعة من الخبراء من بينهم السفير الأميركي السابق ريان كروكر.

وناقشت الجلسة السبل الممكنة لتطبيق الرؤية الأميركية تجاه سوريا، التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الشهر الماضي، وتهدف إلى قطع الطريق على الأحلام الإيرانية بتأمين ممر مباشر من طهران إلى بيروت.

وإذ رأى كينزنجر أن التركيز في الأزمة مع إيران استحوذ بشكل خاطئ سابقا على الاهتمام بوقف البرنامج النووي فقط، فقد اعتبر أن هذا الأمر هو ليس إلا جزءا مما كان يجب مقاربته في الأزمة مع النظام الإيراني.