انطلاق معرض العروس في الطائف بحضور أمل العوضي وشيلا سبت

نورة الشهري (صدى):

انطلقت فعاليات معرض عروس الطائف 2018 ، أمس الأربعاء، برعاية الشيخة نورة بنت خليفة بن عيدالعزيز آل خليفة ،وبحضور النجمتين أمل العوضي وشيلا سبت.

وتجد العروس كل ما تحتاجه من أحدث الأزياء والموضة من مختلف دول العالم فضلا عما يروقها من التراث العربي والتركي وبأحدث صيحات الموضة في العالم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 4 أيام، بقصر السلام بمخطط السحيلي في الطائف، ويقدم المعرض كل ماهو جديد في عالم مستلزمات العروس بشكل خاص وجميع مستلزمات المناسبات بشكل عام.