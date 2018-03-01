هجوم بري على الغوطة الشرقية رغم الهدنة الروسية

دمشق(صدى):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر إن قوات الحكومة السورية شنت هجوما بريا على مشارف الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة سعيا للسيطرة على مزيد من الأرض رغم خطة روسية بشأن هدنة لمدة خمس ساعات يوميا.

وقتل المئات في حملة القصف المستمرة منذ 11 يوما على الغوطة الشرقية التي تضم بلدات ومزارع على أطراف دمشق، وهي آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة.

والهجوم هو واحد من أعنف حملات القصف في الحرب الأهلية السورية التي تقترب من عامها الثامن.

ولم يجر تنفيذ ضربات جوية خلال هدنة الساعات الخمس لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القصف العنيف استؤنف في الظهيرة.

ولم تكن هناك مؤشرات على دخول شحنات المساعدات المنطقة المحاصرة.