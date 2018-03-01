اليوم..محافظ جدة يرعى حفل الإدارة العامة للدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

تبدأ اليوم الخميس ،فعاليات حفل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، تحت شــعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” بمركز الياسمين مول التجاري، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز.

يشهد الحفل العديد من البرامج والفقرات والأنشطة التوعوية، والتي تهدف إلي إيصال رسالة ثقافة السلامة لأبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليم، وكل شرائح المجتمع.

كما توضح البرامج التي ستُقام بهذه المناسبة المخاطر التي تؤثر على السلامة العامة، وطرق الوقاية منها، كما يهدف البرنامج إلى التعريف بجهاز الدفاع المدني وما يؤديه من مهام وواجبات.

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع احتفال دول أعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس 2018م الموافق 13 / 6 / 1439 هـ .