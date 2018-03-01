من بينها نضارة البشرة..فوائد لاتعرفها عن عصير ” البنجر “

متابعات(صدى):

يعتبر البنجر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، فهو غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين (ج) الذي يساعد في امتصاص الحديد.

ويعد عصير البنجر علاجًا جيدًا لمن يعانون من فقر الدم، ويساعد على رفع مستوى الحديد بالدم بصورة كبيرة، ويفضل تناول عصير البنجر قبل الإفطار بساعة واحدة للحصول على فوائدة الكثيرة.

ويمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم لاحتوائه على النترات، والتي تزيد من أكسيد النتريك بالأوعية الدموية، ما يسمح للأكسجين بالتدفق إلى المخ والقلب والعضلات وبالتالي تقليل ضغط الدم.

كما يعمل عصير البنجر على نضارة البشرة، فإذا كنت تحصل على احتياجك من الفيتامينات الكاملة فهذا سينعكس بالتأكيد على شكلك من الخارج، ولأن البنجر غني بفيتامين (ج) الذي يساعد على إزالة العيوب ويكسبه نضاره طبيعية.

وللبنجر خصائص إزالة السموم، كما أنه منظف طبيعي للكبد لأنه يمنع تكون الأحماض الدهنية من بناء ويحفز خلايا الكبد،ويساعد أيضًا في تفتيح وتنشيط الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لذلك ينصح بتناوله في الصباح، بالإضافة إلى أنه مناسب للرياضيين الذين يمارسون مجهود بدني طويل خلال اليوم.

كما يساعد في تنظيم العمليات الهضمية، ويعالج الإمساك، ويقلل من الضغط على الأمعاء، ويعمل على ضبط مستوى السكر بالدم وهو يحمي من الإصابة بالسكري.