فيسبوك: لا أدلة على تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

واشنطن(صدى):

أبلغت شركة فيسبوك لجنة برلمانية بريطانية أن تحقيقات إضافية لم تجد دليلا جديدا على أن روسيا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعى للتدخل فى استفتاء يونيو 2016 الذى صوتت بريطانيا فيه على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال سايمون ميلنر مدير ملف السياسة البريطانية فى فيسبوك فى رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى لجنة مجلس العموم حول الإعلام الرقمى والثقافى إن التحقيق الأخير الذى أجرته الشركة فى منتصف يناير “لتحديد أى أنشطة روسية منسقة حول استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لم تكن معروفة من قبل” لم يفض إلى شيء.