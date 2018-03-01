17 سبتمبر المقبل.. بدء محاكمة المدير السابق لحملة ترامب فى قضية التدخل الروسي

واشنطن(صدى):

أعلن قاض فى واشنطن أن بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، سيكون أول من يحاكم فى إطار التحقيق الفدرالى فى قضية التدخل الروسى على أن تبدأ محاكمته فى 17 سبتمبر.

وخلال جلسة أمس الأربعاء، دفع مانافورت ببراءته من اتهامات عدة وجهت اليه بينها تبييض الأموال وممارسة أنشطة تعبئة غير معلنة والإدلاء بشهادة كاذبة.

ووجه المحقق الخاص روبرت مولر هذه الاتهامات إليه فى إطار إشرافه على التحقيق الفدرالى حول تدخل روسى فى حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016 واحتمال حصول تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو.