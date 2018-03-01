ركن توعوي لفحص المعادن الثمينة مجانًا بالرياض

حمود العنزي (صدى):

يشهد مركز ” النخيل مول ” التجاري بمدينة الرياض، اليوم الخميس، مبادرة جمعية حماية المستهلك التي جاءت بالتعاون مع مختبرات السوليتير لإقامة ركن توعوي لفحص المجهورات والمعادن الثمينة مجانًا.

وتأتي تلك المبادرة انطلاقا من اختصاصات الجمعية في حماية المستهلك من الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك.

وتدعو الجمعية المستهلكين إلى زيارة الركن التوعوي للاستفادة من المواد التوعوية وخدمة إجراء الفحص المجاني للمعادن الثمينة والمجوهرات.