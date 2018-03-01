الفائز الأول بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن يوجه رسالة لمن يستصعب حفظه

علي العنزي(صدى):

وجّه الفائز الأول بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره رسالة لمن يستصعب حفظ القرآن الكريم قائلاً: ” حفظ القرآن الكريم ميسر، والكل يستطيع أن يحفظه، فقط يبذل له الإنسان من جهده ووقته؛ فإذا بذل الإنسان وجد، أما من لم يبذل فلن يجد! فالحرف في القرآن بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها “.

وأهدى الطالب إبراهيم بن عبدالله عبدالكريم السعوي، الحاصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال، الفوز لوالديه ولشيخه عبدالرحمن العليان، ولبرنامج الماهر، ولجمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة.

وأعرب عن سعادته بالفوز قائلا : ” مشاعر فرح واطمئنان، اللهم لك الحمد، مشاعر مختلطة بالسعادة بعد شد الأعصاب؛ لكون المنافسة كانت شديدة “.