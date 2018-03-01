الأمم المتحدة: مقتل 6 عمال إغاثة إنسانية فى أفريقيا الوسطى

واشنطن(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، أن 6 من عمال الاغاثة الانسانية تعرضوا للهجوم ولقوا حتفهم فى شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) فى جمهورية أفريقيا الوسطى، كريستين موهيجانا ” إن من بين الضحايا، جميعهم من مواطنى الدولة، مستشاراً لمنظمة اليونيسيف ومسؤولين اثنين بوزارة التعليم، وثلاثة أعضاء بمنظمة مساعدة تعليمية محلية “.

وأوضحت اليونيسيف، أن الهجوم وقع الأحد الماضى بالقرب من بلدة ماركوندا، منطقة نائية بالقرب من الحدود مع تشاد.

وقالت موهيجانا ” نشعر بالصدمة بسبب الاعتداء الوحشى والهمجى على الاشخاص، الذين كرسوا حياتهم لمساعدة الأخرين “.