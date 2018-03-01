عوامل تدفع الرجل لترك المرأة التي يحبها

متابعات(صدى):

كثير ما يعاني الرجال من مشكلة عدم فهم المرأة، وعدم معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معهن، لذلك فعلى الرغم من وقوع الرجل في حب امرأة ما، الا أن هناك احتمال لتركها لعدة أسباب.

وعلى رأس تلك الأسباب ” محاولة إقصاء الرجل ” فعندما يبدأ الرجل أن يشعر أنه لا يكفي، وأن عيوبه ضخمة، أو ميل المرأة لإقصائه عن حياتها، يختفي تمامًا من حياتها.

ثانيًا ،الشعور بالتهديد من نجاح المرأة، حيث أجريت دراسة بجامعة فلوريدا، أكدت أن الرجال يتعرضون لضربة قوية عندما تجتاز شريكاتهن نجاحهم خاصة عندما لا يستطيع مقارنة نجاحه بنجاحها.

ثالثًا ،عدم التقدير طوال الوقت ،فالرجال مثل الأطفال لكنهم لا يتسامحون مع الضغط والشكوى المستمرة فهم بحاجة للتقدير.

ولا يوجد شيء أكثر إزعاج للرجل من الاستماع إلى امرأة تتحدث عن العلاقات الماضية، عندما تبدأ المرأة في مقارنته مع السابقين، هذه هو بداية النهاية.

وأخيرًا الرجال بحاجة إلى الأصدقاء ولا يحب أن يشعر أنه يعيش مع مربية أو فى سجن فحينما يفقد حريته يغادر ويمل من العلاقة.