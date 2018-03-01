فاروق الفيشاوي يعترف بخيانة جميع زوجاته

نورة الشهري (صدى):

اعترف الفنان المصري فاروق الفيشاوي في إحدى المقابلات التلفزيونية، أنه لا يستطيع الاستغناء عن وجود المرأة في حياته ،واصفًا نفسه بأن ” عينه زايغة “.

وتزوج الفيشاوي 3 مرات أحدهما من خارج الوسط الفني ،وزيجتين فنيتين من سمية الألفي ،وسهير رمزي، واعترف بخيانته لجميع زوجاته.

وأوضح أنه قرر بعد طلاقه الثالث ألا يتزوج، إلا أنه عاد، وقرر أنه لا يستطيع أن يستغني عن “الستات” على حد قوله.

وصرح الفيشاوي في احدى مقابلاته التلفزيونية، أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بينه وبين الفنانة نرمين الفقي.