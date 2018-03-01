افتتاح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بمشاركة 200 عارض

نايف السالم(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد اليوم معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الثامنة بحضور عدد من رجال الأعمال وبمشاركة 200 عارض من 30 دولة وذلك في فندق هليتون جدة.

ويأتي هذا المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، تزامنًا مع رؤية المملكة2030 حيث يستقطب رواد صناعة السفر محليًا ودوليًا مما يجعل منه محط زوار المشاركين إلى جانب تسليط الضوء على طبيعة المشروعات السياحية التي تعتزم المملكة اقامتها لتكون واجهة مهمة على خارطة السياحة العالمية.

وزار سموه جناح الخطوط الجوية السعودية الناقل الرسمي للمعرض واستمع إلى شرح مفصل عن البرامج التي تقدمها “السعودية” في مجال الرحلات ، ثم انتقل إلى جناح دولة اندونيسيا واستمع من القائمين عليه عن مجموعة البرامج السياحية التي تقيمها اندونيسيا لزوارها القادمين من المملكة.

بعدها انتقل سموه إلى جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة واطلع على ما حققته الهيئة من انجازات جعلت من السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل.

ثم تجول سموه في أجنحة معارض الدول الـ 30 واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر، الذي أوضح لسموه أن خمسة دول جديدة تدخل هذا العام في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر لتنضم إلى بقية الدول التي شاركت في السنوات الماضية حيث ترتفع عددها إلى 30 دولة و200 عارض إضافًة إلى 320 من أبرز مشاهير السياحة في دول العالم سيشاركون في هذا الحدث.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل عن سعادته وسروره بما شاهده في المعرض من عمل يضع مدينة جدة على خارطة العالم، مشيرا سموه إلى أن مشاركة 30 دولة من دول العالم يؤكد مكانة هذا الوطن في قلوب شعوب العالم.

وشدد سموه على أن المعارض الدولية ومنها معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يعد نقطة تحول في مسيرة التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 خاصة أنه يستقطب رواد صناعة السفر محليًا ودوليًا متمنيا أن يشهد المعرض في أيامه القادمة المزيد من الزوار من كل المدن المملكة.