بالصور..إطلالة ساحرة لـ ” درة ” في مسرح الهناجر

نورة الشهري (صدى):

خطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار بإطلالتها المميزة خلال حضورها حفل قناة نايل سينما في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت درة بفستان من دار لابورجوازي العالمية، تميز بتصميمه المختلف وغير التقليدي، وتسريحة شعر من المصفف ريتشارد البستاني، ووضع لها خبير التجميل مكياجا ارتكز على الألوان البرونزية.

وحصلت درة على جائزة أفضل ممثلة سينما عن دورها في فيلم ” مولانا ” خلال حفل التكريم بقناة نايل سينما، كما تسلمت جائزة أفضل ممثل كوميدي بدلا من محمد هنيدي الذي غاب عن حضور الحفل عن دوره في فيلم عنتر ابن ابن شداد.