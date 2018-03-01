أنفقت 60 ألف دولار لتشبه التنين

متابعات(صدى):

أنفقت امرأة تقطن بولاية تكساس الأمريكية أكثر من 60 ألف دولار لتشبه التنين، وحصلت على لسان منقسم إلى قسمين، ووشمًا كبيرًا يشبه قشرة السمك، وثمانية قرون على رأسها.

وشمل التحول سلسلة من الأوشام على نطاق واسع في جسمها ومن ثم تعديل في شكل الأنف، وإزالة أذنيها وتحويل اللون الأبيض في عينيها إلى اللون الأخضر.

وكانت السيدة وتدعى إيفا تيامات ميدوسا، تعيش بصفة رجل يدعى ريتشارد هيرنانديز، ويعمل كنائب رئيس لأحد البنوك الرائدة في أمريكا،لكنها تحولت جنسيًا، وتم تشخيصها بفيروس نقص المناعة البشرية.

وبعد التشخيص تحولت حياتها إلى اتجاه مختلف تمامًا وتعهدت بألّا تموت كإنسان عادي، تاركة حياتها العملية لتبدأ رحلتها في التحول إلى شكل من أشكال الزواحف.