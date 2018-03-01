أمين عسير: الأوامر الملكية دليل على حرص القيادة لجعل مصلحة المواطن أولًا

محمد بن طحيطح(صدى):

أشاد أمين منطقة عسير عبدالله المصلح بالأوامر الملكية الجديدة، مؤكدًا أنها جاءت تماشيًا مع رغبة القيادة وحرصها على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن وفقًا لرؤية2030 التي جعلت مصلحة المواطن أولاً.

وأوضح المصلح أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة في العديد من قطاعات الدولة ومنها تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.

وأشار إلى أن إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير من شأنه دفع عجلة التقدم والازدهار بمستوى ونوعية الخدمات وتطوير المنطقة، وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم “الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير”، تأكيدًا لوعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بأن التنمية ستصل إلى جميع مناطق المملكة وعزم سموه وطموحه بأن تتحول عسير إلى مقصد مرموق على مستوى الشرق الأوسط.