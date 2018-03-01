خادمة تسرق مجوهرات كفيلها وتهرب..والشرطة تتحرى

عادل الحربي (صدى):

يتابع مركز شرطة النزهة بالطائف مجريات واقعة سرقة نفذتها خادمة بنجلاديشية حيث استولت على كمية من الذهب والمجوهرات، تقدر قيمتها بأكثر من 70 ألف ريال، تعود ملكيتها لزوجة كفيلها في الطائف.

ولم تقتصر السرقة على المجهورات فقط، بل قامت بسرقة جوازات سفر كفيلها وزوجته وابنتهما، وفرت هاربة من المنزل.

وأوضح كفيل الخادمة أنها ربما تنتمي لتشكيل عصابي من جنسيتها، حيث كانت تطيل مكالماتها بالهاتف الجوال، ودائمًا ما تحاول التخفي عند المكالمات التي تجريها، لافتًا إلى أن أحد الجيران أبلغه بأنه رآها تخرج من المنزل، وتذهب مع شخص يحضر إليها بمركبته، ثم تعود.

وقد تسلمت الشرطة ملف الواقعة، وما زالت تتابع وتتحرى عن الخادمة للإطاحة بها.