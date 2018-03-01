الجمعان: اضطرابات جوية وأمطار غزيرة تستمر حتى السبت المقبل

علي القحطاني (صدى):

توقع محلل الطقس تركي الجمعان إن هناك – بمشيئة الله تعالى – وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتسبب في اضطرابات قوية وحالة مطرية غزيرة وفريدة من نوعها، موضحًا أنها بدأت من الساعات السابقة القريبة في تأثيرها على منطقة حائل.

‎وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية من اليوم الخميس حتى السبت المقبل ،وتؤثر على منطقة الرياض، وخصوصًا جنوبها، كما يتوقع أيضًا أن تؤثر على منطقة حائل وجنوب القصيم، وبعض من مناطق الشرقية، وتشمل حفر الباطن.

وتوقع أن تمرّ الحالة على منطقة الربع الخالي وجنوب الجزيرة العربية. كما يُتوقع أن تشمل الحالة مرتفعات جازان وعسير والباحة، لافتًا إلى أن الحالة بشكل عام متوسطة إلى شبه قوية، مع فرصة واردة بقوة لتساقط كثيف لحبات البَرَد.