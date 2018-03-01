دراسة : اختبار بول بسيط يساعد على التنبؤ بمدى شيخوخة أجسادنا

متابعات(صدى):

قالت دراسة جديدة أجريت في المركز الوطني لعلوم الشيخوخة في الصين، إن إجراء تحليل معين للبول من شأنه أن يساعد على اكتشاف العديد من الأمراض التي تمثل خطراً على حياة الإنسان.

وأضافت الدراسة، إن مادة أوكسوغسن تزداد عادة في البول لدى الأشخاص المسنين، وتؤدي إلى إصابتهم بالأمراض بسبب تأثيرها الضار على خلايا الجسم.

وتتسبب زيادة نسية مادة أوكسوغسن في تلف خلايا الجسم الداخلية، ويمكن عبر فحص نسبتها في الجسم تحديد مدى شيخوخة الأعضاء الداخلية.

ويساعد فحص نسبة مادة أوكسوغسن على حساب خطر الوفاة المبكرة لدى المرضى الذين يحتوي بولهم على نسبة عالية من هذه المادة.

وقال الباحث الدكتور جيان بينغ تشاي: إن مادة أوكسوغسن قد تعكس الحالة الحقيقية لأجسامنا وعمرها بشكل أفضل، إضافة إلى مساهمتها في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض الشيخوخة.