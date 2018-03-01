خبراء يحددون الكمية المناسبة من السكر للأطفال يوميًا

متابعات(صدى):

حذر معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية من خطورة السكر على الأطفال بصفة خاصة، حيث أنه يرفع خطر إصابتهم بتسوس الأسنان، والسِمنة وما يترتب عليها من أمراض خطيرة، كالسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال خبراء المعهد إن السكر لا يوجد فقط في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والعصائر، بل يختبئ أيضًا في أغذية أخرى، مثل الكاتشب وزبادي الفواكه، والبيتزا، والموسلي.

ونصح المعهد بألا يمثل السكر أكثر من 10% من كمية الطاقة اليومية، أي ما يعادل نحو 15 مكعب سكر لدى الأطفال، الذين يتراوح عمرهم بين 7 و10 سنوات، وذلك استناداً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.