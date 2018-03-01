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    فبراير

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  3. اصطدام وجهاً لوجه بين مركبتين بسبب الجليد

اصطدام وجهاً لوجه بين مركبتين بسبب الجليد




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