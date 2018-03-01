عادل عزت: المباراة الودية مع المنتخب العراقي حققت أهدافها

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت ، شكره وتقديره للأشقاء في العراق ، على الحفاوة والاستقبال الكبير لبعثة المنتخب الوطني ، خلال المباراة الودية التي أقيمت يوم أمس الأربعاء ، على ملعب البصرة الدولي .

وأكد ” عزت ” ، أن أكثر ما أسعده ، هو أن هذه الزيارة جاءت بعد نحو أربعة عقود من آخر زيارة ، خاصةً في ظل التنامي الذي وصلت إليه العلاقة بين الدولتين ، بفضل رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، السديدة لعام 2030 ، والتي تتضمن حرصها على تعزيز سبل التعاون بين الدولتين في شتى المجالات .

وأشار رئيس مجلس اتحاد كرة القدم ، إلى أن المباراة الودية التي أقيمت بين البلدين ، جاءت بمبادرة غالية من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، في ظل حرصه الشديد على خوض هذه المباراة على أرض العراق ، دعمًا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية .

وأوضح عادل عزت ، أن المباراة الودية حققت أهدافها ، لافتًا إلى أنها مثلت فرصة ثمينة لإظهار العلاقة التي تجمع الرياضة السعودية بالرياضة العراقية ، وهو ما يعزز قوة الكرة في البلدين الشقيقين .

وتمنى ” عزت ” ، أن تساهم هذه المباراة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية ، لتتحول المباريات إلى رسمية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية .