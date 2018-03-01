ملخص مباراة منتخب السعودية ومنتخب العراق – مباراة ودية

الأربعاء 28
فبراير
لابد من إعادة ياسر القحطاني لخط الهجوم كلاعب خبرة وقائد هذا منتخب ضعيف ومهاجمين مجرد مشاركة فقط لا روح ولا تهدف وكذلك المدرب عليه ملاحظات كثيرة واكبرها أن يلعب حسن معاذ الظهير الأيمن في الظهير الأيسر وكأن السعودية بكبرها لايوجد فيها ظهير أيسر هذا تخبط ولعب ووليد عبدالله أخطائه فادحة منذ سنوات ويستقبل الأهداف بكل سهولة والفريدي مكانه الطبيعي المدرجات متفرج فقط بالعربي نحتاج مدرب عالمي مشهور وله مشاركات في كأس العالم
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الواقع[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 22 دقيقة
لابد من إعادة ياسر القحطاني لخط الهجوم كلاعب خبرة وقائد هذا منتخب ضعيف ومهاجمين مجرد مشاركة فقط لا روح ولا تهدف وكذلك المدرب عليه ملاحظات كثيرة واكبرها أن يلعب حسن معاذ الظهير الأيمن في الظهير الأيسر وكأن السعودية بكبرها لايوجد فيها ظهير أيسر هذا تخبط ولعب ووليد عبدالله أخطائه فادحة منذ سنوات ويستقبل الأهداف بكل سهولة والفريدي مكانه الطبيعي المدرجات متفرج فقط بالعربي نحتاج مدرب عالمي مشهور وله مشاركات في كأس العالم