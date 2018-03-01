” آل الشيخ ” يوقع اتفاقية لإقامة منافسات المصارعة بالمملكة

ماجد محمد(صدى):

وقع رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ ، اتفاقية مع ” WWE ” ، لإقامة منافسات المُصارعة في المملكة بشكل حصري لمدة 10 سنوات .

وحضر توقيع الاتفاقية بالرياض ، تركي آل الشيخ ، وبحضور السيد فينس مكماهن ، حيث تضمنت أن تقوم WWE بتنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة ، بوجود عدد كبير من المصارعين العالميين والأساطير المشاهير ، مثل منافسات الحزام ومنافسات ” رويال رامبل ” ، والفريق الثنائي ” تاج تيم ” ، والسلم .