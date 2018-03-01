بالصور.. ” الشمري ” يكرم الفائزين بجائزة الجوف للعمل الخيري

علي العنزي(صدى):

انطلقت مساء الأربعاء، ” جائزة الجوف للعمل الخيري ” ، بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري ، وذلك على مسرح مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا .

وتجول وكيل إمارة منطقة الجوف داخل أجنحة الجهات الخيرية بالمنطقة المشاركة، مستمعاً من القائمين عليها إلى شرح عن الأعمال التي يقدمونها للمستفيدين .

بعد ذلك بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمين العام للجمعيات الخيرية بالمنطقة سعدون بن أحمد الوشيح كلمة أشار فيها إلى أن الجائزة جاءت بعد موافقة سمو أمير منطقة الجوف بدعم وإقامة حفل لجائزة العمل الخيري لتكون محفزاً للداعمين والجهات الخيرية والعاملين والمتطوعين للمنافسة على دعم المنطقة

وفي الختام كرم وكيل إمارة منطقة الجوف أعضاء اللجنة المحكمة والفائزين بمسارات الجائزة الثلاثة وهي ” مسار الجهات الخيرية، ومسار المانحين، ومسار الموظفين المثاليين والمتطوعين ” .