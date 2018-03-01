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بالفيديو.. انطلاق الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية

بالفيديو.. انطلاق الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية
ماجد محمد(صدى):

انطلقت الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية ، في تمام الثانية عشر من منتصف الليلة ، حيث بدأت القنوات ببث هويتها الجديدة .

ونشرت الهيئة العامة للرياضة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو لبداية انطلاقة هوية القنوات الرياضية ، وعلقت عليها قائلة ” قنوات KSA SPORTS تبدأ بثها الجديد بهوية جديدة ، وبنقل مختلف للدوري السعودي للمحترفين وبرامج جديدة بإشراف الهيئة العامة للرياضة ” .

وأوضحت هيئة الرياضة ، أن الهوية الجديدة تجمع بين هوية الهيئة العامة للرياضة ، وهيئة الإذاعة والتلفزيون ، لصناعة إعلامٍ رياضي احترافي بأعلى المعايير العالمية ، يحقق طموح القيادة ورؤية المملكة 2030 ” .


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