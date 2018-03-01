” دياز ” لجماهير الهلال: سأشتاق إليكم جميعًا

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي الهلال، ” أنا ممتن جداً لهذا النادي العظيم، للإدارة، للمشجعين الذين رافقونا دائماً، وممتن خصوصاً للاعبين الذين قدموا كل ما لديهم للفريق، أردت دائماً أن أجعل الهلال في المكان الذي يستحقه ” .

وأضاف ” دياز ” ، عبر سلسلة تغريدات له على ” تويتر ” : ” أنا فخور جداً لأني قدت نادي كبير جداً مثل الهلال، تحياتي لجميع من ينتمي لهذا النادي وسأشتاق إليكم جميعاً وأراكم قريباً ” .

وقررت إدارة نادي الهلال، إقالة الأرجنتيني رامون دياز، من منصبه كمدير فني للفريق، وجاء القرار لتراجع نتائج فريق الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، والخروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.