توتنهام يتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا بسداسية في روشديل

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق توتنهام، على فريق روشديل من الدرجة الثالثة بنتيجة 6 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب “ويمبلى” فى لقاء الإعادة بثمن النهائي، بعد نهاية اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل 2 – 2، ليتأهل فريق توتنهام إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح الكوري الجنوبي هيونج مين سون أهداف توتنهام فى الدقيقة 23، قبل أن يدرك ستيفن هامفيس هدف التعادل لفريق روشديل فى الدقيقة 31، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 – 1.

وفى الشوط الثاني نجح المهاجم الإسبانى فيرناندو لورينتى من تسجيل هاتريك فى الدقائق 47، 53 و 59، قبل أن يضاعف النجم الكورى هيونج مين من تقدم السبيرز بالهدف الخامس فى الدقيقة 65، واختتم كايل والكر بيترز سداسية السبيرز بالدقيقة 93 من زمن المباراة.

ويواجه توتنهام فى دور ربع النهائى من البطولة فريق سوانزى سيتى الذى تخطى فريق شيفيلد وينزداى بنتيجة 2 – 0.