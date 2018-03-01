تكريم 300 مشارك ومشاركة في الفعاليات النسائية بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

كرّمت لجنة الفعاليات التراثية النسائية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 300 مشارك ومشاركة في الجنادرية .

وأوضحت رئيسة لجنة الفعاليات النسائية مي منصور السعدون، أن إدارة المهرجان حرصت على تكريم المشاركين والمشاركات تقديراً لما صنعته أناملهم من أدوات تراثية ومنسوجات وحرف يدوية.

وأشارت السعدون، إلى أن التكريم شمل المنظمات المجتمعية والإدارات النسائية والمتعاونات والمتطوعات والحرفيات والأسر المنتجة والمشاريع الريادية المتناهية الصغر، التي تميزت بها الفعاليات النسائية في القرية عبر عرض منتجاتهم أمام المسئولين والوفود الأجنبية والزوار ولاقت استحسان الجميع.