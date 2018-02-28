4 طرق لإزالة حصى المرارة بدون جراحة

متابعات(صدى):

هناك طرق طبيعية يمكنك بواسطتها إزالة حصى المرارة بدون أدوية، حيث أنها نوعين الأول: يتكون بشكل أساسي من الكولسترول وهو النوع الأكثر شيوعًا، والثاني: يتكون من أصباغ حمراء تتراكم نتيجة تكسر خلايا الدم الحمراء، ولون هذا الحصى بني أو أسود.

وأشهر الطرق الطبيعية للتخلص من حصى المرارة تناول مزيج من عصير التفاح وزيت الزيتون بكمية كبيرة مع بعض الأعشاب لمدة تتراوح بين يومين و5 أيام يكون ذلك هو مصدر الغذاء الأساسي، ويتم الامتناع عن أكل أي أطعمة صلبة خلال هذه الفترة، لكن لا يناسب هذا النظام الغذائي مرضى السكري.

وتناول كميات كبيرة من عصير التفاح وخل التفاح يساعد على تقليص حجم الحصوة وتحركها من مكانها. ولا تناسب هذه الطريقة من لديهم سكري أو قرحة في المعدة.

وهناك أدلة على أن مستخلص الأرضي شوكي يحفّز إنتاج الصفراء ما يساعد على إزالة الحصوة من على المرارة. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تحدد الكمية المطلوبة من الأرضي شوكي إلا أن المكملات أو كبسولات مستخلص الأرضي شوكي قد تكون فعّالة أكثر من تناول هذا النوع من الخضروات بكمية كبيرة.

احرص على شرب الكثير من عصير الشمندر ” البنجر ” وتناول التوت وخاصة الأسود.