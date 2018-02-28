بالصور.. 2300 متبرع بالدم في جناح وزارة الحرس الوطني بالجنادرية
بلغ عدد المتبرعين في بنك الدم في جناح الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، 2300 متبرع خلال فترة المهرجان.
ووفرت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عربة متنقلة لاستقبال المتبرعين ومركز بنك الدم، كما يخضع الزائر إلى فحوصات أولية قبل الانتقال إلى مرحلة التبرع .
وطبقت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في عياداتها بالمهرجان أعلى معايير السلامة خلال إجراء التحاليل المخبرية وتحاليل لكشف الحساسية للأمراض المعدية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، وصاحب الحملة توعية الزوار وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية ونشر ثقافة التبرع لدى كافة الزوار بما يكفل حياة الإنسان وتغطية احتياجات بنوك الدم.
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