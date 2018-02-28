تعليق ” العبادي ” على مباراة الأخضر مع المنتخب العراقي

نواف السالم(صدى):

وجه الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي ، شكره لكل من ساهم في نجاح المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بين المنتخب العراقي والمنتخب الوطني السعودي على ملعب البصرة الدولي .

وحرص ” العبادي ” ، على توجيه الشكر لجماهير المنتخب العراقي ، التي حضرت وساهمت في إنجاح الاحتفالية من خلال ترحيبها بالأخضر في محافظة البصرة ، دعمًا لجهود رفع الحظر عن الملاعب العراقية .