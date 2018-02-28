تعليق ” العبادي ” على مباراة الأخضر مع المنتخب العراقي
وجه الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي ، شكره لكل من ساهم في نجاح المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بين المنتخب العراقي والمنتخب الوطني السعودي على ملعب البصرة الدولي .
وحرص ” العبادي ” ، على توجيه الشكر لجماهير المنتخب العراقي ، التي حضرت وساهمت في إنجاح الاحتفالية من خلال ترحيبها بالأخضر في محافظة البصرة ، دعمًا لجهود رفع الحظر عن الملاعب العراقية .
صداوي[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللاعب العراقي لعب المباراه بدون راتب
اللاعب السعودي نزل في حسابه أمس 500 الف .
العراق فاز 4
هنا الفرق عندما تلعب بروح الوطنيه وليس بروح المال