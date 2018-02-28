بالفيديو.. تعليم عسير يوجه بإعفاء وكيل مدرسة ونقل المدير
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير، محمد الفيفي، أن مكتب تعليم أبها أصدر قرارًا بنقل مدير ثانوية الفتح بأبها واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث على خلفية إغلاق باب المدرسة على طلاب وعدم السماح لهم بالدخول بعد بداية الطابور الصباحي.
وتابع الفيفي، أن القرار يأتي بناءً على تنسيق وتشاور بين المكتب ولجنة اختيار القيادات بتعليم عسير، والتي رأت من المصلحة تغيير بيئة العمل لقائد المدرسة واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث بعد موافقتهم.
وكان تداول مغردون مقطع فيديو يظهر قيام وكيل المدرسة بمنع الطلاب من الدخول وحضور الطابور الصباحي والحصص الدراسية حيث كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع صباحًا، ومكث الطلاب في الخارج حتى الساعة الثامنة ودقيقتين حسب المتحدث بالمقطع.
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ابو عامر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي قلت حيا من الطلاب
وبعدين كيف يشهر بالوكيل والمدرسه
المفروض يعاقب صاحب المقطع
ومن حق الوكيل ان يلزم الطلاب بتقيد النظام
راحت هيبه المعلم مع وزاره التعليم
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
اتخذوقرارات سريعه ضدالمدير والوكلاء ……..
وتركوالطلاب ؟؟ وبكذا يتعلمون التاخير والاستهتار
من حق المدير يتبع اي خطه تناسب المدرسه يعني تاخرت عن الطابورالصباحي تدخل بعد نهاية الحصه الاولى
ويخصم درجتين من المواضبه وهنا تاثرعلى المعدل العام
وبعدين مافيه نسبةتاخيرمحرزه عددهم حول 14
صداوي[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 1 ساعة
ارسل إنذار لأولياء الأمور وريح دماغك والمتأخر عاقبه حسب النظام.
ابو جهاد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
الى اين التعليم ؟؟؟؟؟؟؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 46 دقيقة
لو استبدلو العقاب داخل المدرسه الساحه الخارجيه ويقفلون الباب الداخلي حصه كامله افضل لهم من الشارع
zkri3499[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 46 دقيقة
الواجب من المدير المدرسه احتواء الطلاب .انا كاولي امر الطالب لو تاخر شوي يتم مرسلت لي الجوال اشعار باتاخير . لو اني الطالب صار له شي لاقدر الله حادث مع شباب طايش راح ولي امر الطالب يحمل المدرسة المسؤولي بطرد الطالب من المدرسة
المشعفل[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 46 دقيقة
مكافآت الطلاب يا تعليم عسير من ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين ليش تماطلون في صرفها بالقطاره المفروض تنزل كل شهر بصفه مستمره.
تميم[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 36 دقيقة
تصرف غير مسئول
الواقع[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 32 دقيقة
أولياء الأمور كانوا يضنون أن أبنائهم في أيادي أمينة داخل المدرسة في بعد حفظ الله ولكن ماحصل هو الخيانة وإخراج أبنائهم إلى الشارع والضياع والخطر با الله هل هؤلاء الإداريين في كامل قواهم العقلية ويستحقون فعلا إسناد مهام الإدارة في المدرسة لهم وهم بهذه الطريقة والعقلية المتخلفة