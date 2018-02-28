بالفيديو.. تعليم عسير يوجه بإعفاء وكيل مدرسة ونقل المدير

أبها(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير، محمد الفيفي، أن مكتب تعليم أبها أصدر قرارًا بنقل مدير ثانوية الفتح بأبها واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث على خلفية إغلاق باب المدرسة على طلاب وعدم السماح لهم بالدخول بعد بداية الطابور الصباحي.

وتابع الفيفي، أن القرار يأتي بناءً على تنسيق وتشاور بين المكتب ولجنة اختيار القيادات بتعليم عسير، والتي رأت من المصلحة تغيير بيئة العمل لقائد المدرسة واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث بعد موافقتهم.

وكان تداول مغردون مقطع فيديو يظهر قيام وكيل المدرسة بمنع الطلاب من الدخول وحضور الطابور الصباحي والحصص الدراسية حيث كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع صباحًا، ومكث الطلاب في الخارج حتى الساعة الثامنة ودقيقتين حسب المتحدث بالمقطع.

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