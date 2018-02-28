أمير مكة المكرمة: وضع جدة التاريخي مثل وضع مريض عزيز

نايف السالم(صدى):

وصف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر، وضع جدة التاريخي بالشخص المريض، قائلاً ” حالتها تشبه حالة مريض عزيز، اختلفنا في طريقة علاجه، فأعطيناه المسكنات، ولم يشف؛ فأصبح الدواء داء ” .

وركز ” بن بندر ” ، أن المواقع التاريخية محل اهتمام القيادة، وشدد على ضرورة تضافر الجهود للمحافظة عليها وتطويرها.

أطلق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تطوير المنطقة التاريخية بجدة، التي تنظمها وكالة الإمارة المساعدة للتنمية مع أمانة جدة، وهيئة السياحة والتراث الوطني بمشاركة 21 جهة.

وركزت الورشة التي وزع المشاركون فيها إلى 8 مجموعات على تطلعات الملاك والمستثمرين، وخطط الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير المنطقة، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الجاذبة، والفعاليات والمهرجانات التي تقام في تاريخية جدة.