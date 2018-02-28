بالصور.. الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض تنظم ورشة عمل توعوية

سعيد العجل(صدى):

في إطار تكامل الجهود أقامت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التعليم وبالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ورشة عمل في مجال التوعية والوقاية من المخدرات اليوم الأربعاء12/6/1439هـ الموافق 28/2/2018م بمقر الأمانة العامة لمكافحة المخدرات بحي التخصصي بالرياض الساعة السادسة مساءً.

وقد انطلق برنامج ورشة العمل بحضور عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية والأهلية بكلمة لأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري أكد فيها دور التعليم الهام والأساسي في بناء الشخصية السليمة السوية للفرد حيث يقع على عاتق التعليم العبئ الأكبر في غرس القيم الإسلامية وتفعيلها في السلوكيات للفرد خلال المراحل الدراسية من خلال التطبيق العملي في البيئة المدرسية .

تلاها كلمة لرئيس اللجنة الدائمة لمكافحة المخدرات بوزارة التعليم الدكتور/ علي الربيعان مستعرضاً دور اللجنة الدائمة بوزارة التعليم وأهميتها في الوقاية والمحافظة على النشئ .

بدأت بعدها ورشة العمل التي تكونت من جلستين تخللها استراحة وصلاة العشاء .

وصرح المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن أحد أهداف الورشة هو إنشاء وحدات التوعية الوقائية في الجامعات والكليات والمدارس لبناء قدرات وطنية واعية مدركة ،من أجل حماية ووقاية شباب الوطن، وفق أسس علمية ومعايير عالمية.

وقال الرميحي : بإذن الله ستسهم هذه البرامج الوقائية في حماية المجتمع من خطر الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية،وأضاف أن مخرجات الورشة هي توصيات نعمل جميعاً على تنفيذها بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتفعيل كل الإجراءات اللازمة والخطط الهادفة للوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.