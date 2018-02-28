بالصور.. التراث العريق لرياض الخبراء يشد زوار الجنادرية

علي القحطاني(صدى):

لفت التراث العريق الذي تمتلكه محافظة رياض الخبراء من خلال ركنها بجناح منطقة القصيم بالجنادرية 32 ، أنظار الزوار , مبدين حنينهم لماضٍ عريق خلّفه الأجداد لجيل المستقبل .

ومثّل ” مجسم بلدتي رياض الخبراء والخبراء التراثية ” تفاصيل التراث العمراني والبناء الطيني الذي تشتهر به المحافظة ، كما ضم الركن معرضاً يحتوي صوراً فوتوغرافية تعكس النمو والنهضة التنموية التي شهدتها في العهد الزاهر .

ويعد المعرض الذي صمم بطريقة جذابة وروعي في تصميمه الجانب البيئي نقلة نوعية للمعارض المقدمة بتراث منطقة القصيم من خلال أسلوب عرض حوالي 40 من القطع التراثية التي تعد أحد أهم نماذج المساهمة المجتمعية من مشاركة الأسر والأهالي في المحافظة، فضلاً عن الترجمة الدقيقة لكل المعروضات إلى اللغة الإنجليزية، ويشهد إقبالا كبيرًا من الزوار من مختلف الجنسيات.