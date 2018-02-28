بعد اقتراح حذف اسم القبيلة من البطاقة.. كاتب صحفي: خلونا أرقام
سخر الكاتب الصحفي خلف الحربي من مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى بتغيير نظام الأحوال المدنية وحذف اسم القبيلة من بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين.
وقال الحربي : إن إلغاء اسم القبيلة ليس كافياً، فبالإمكان التعرف على قبيلة المواطن وتخمينها من اسم الفخذ الذي يسبق اسم القبيلة أو من خلال اسم الأب والجد.
وأضاف الكاتب : اقترح أن تُلغى أسماء المواطنين وتُحوَّل إلى أرقام، فيصبح اسمه هو على سبيل المثال 812690، ومنع ” المهايطية ” من الحصول على أرقام مميزة لأسمائهم، وإخفاء المعلومات المتعلقة بالجذور الاجتماعية وجعلها سرية؛ لمنع المواطنين من معرفة ” وش يرجعون ” .
ابو عامر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش نغير القبيله تبونها خليطي
والرسول عليه الصلاه والسلام كان يفتخر بقبيلته
رعد ***[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
الاسناذ /خلف الحربى بعد التحية .كلنا ارقام هوية كيف لى ان اعرف اواحدد خلف الحربى الابرقم هويته
الحضرعايشين ومعروفين بالجد الرابع وتجمعهم العائلة (مثل سلمان بن عبدالعزيزبن عبدالرحمن ال سعود / لم يستخدم القبيلة وله رقم هوية
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25492 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه غصبى حفظت رقم جوالي والسجل المدني
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 54 دقيقة
اكيد من المجنسين الله يحفظك يالحربي كلمات نسفة طرطشلي ٠
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله يامجلس الشورى مدري بس وش اقول
غاسل يدي من بعد سالفة بيض الحباري
الله يخارجنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43198 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحقيقه انا عندي رقم بدل الاسم ، وكنت أُنادى به لبضع عشرات من السنين ,, هههههههه ,,
.. والصراحه هاالرقم صار جزوء مني ، الى درجة انه احياناً لو تناديني بأسمي ماادري انك تقصدني انسى .. او احسبك تنادي شخص غيري .. بس اول ماتقول الرقم ، افز من غفوتي ، أحياناً وانا نايم احلم اني سمعت رقمي وافز من نومي هههههه ..
.. بمعنى .. مافرقت عندي حتى لو غيروا الأسماء الى ارقام ، اعلم انه تعليق ساخر من الكاتب وتبيان لنفاق عضو الشورى ، واعتقد جازماً ان العضو المقصود عضو فاسد لافائدة ترجى منه ، يُستحسن بتره من المجلس ,,
,, هذا والله اعلى وأجل وأعلم ,,