بعد اقتراح حذف اسم القبيلة من البطاقة.. كاتب صحفي: خلونا أرقام

نايف السالم(صدى):

سخر الكاتب الصحفي خلف الحربي من مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى بتغيير نظام الأحوال المدنية وحذف اسم القبيلة من بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين.

وقال الحربي : إن إلغاء اسم القبيلة ليس كافياً، فبالإمكان التعرف على قبيلة المواطن وتخمينها من اسم الفخذ الذي يسبق اسم القبيلة أو من خلال اسم الأب والجد.

وأضاف الكاتب : اقترح أن تُلغى أسماء المواطنين وتُحوَّل إلى أرقام، فيصبح اسمه هو على سبيل المثال 812690، ومنع ” المهايطية ” من الحصول على أرقام مميزة لأسمائهم، وإخفاء المعلومات المتعلقة بالجذور الاجتماعية وجعلها سرية؛ لمنع المواطنين من معرفة ” وش يرجعون ” .