بعد تقديم الدعم المالي لها.. جمعية أصدقاء لاعبي الكرة توجه الشكر لـ ” آل الشيخ “

طلال الغامدي(صدى):

قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد بن أحمد عبدالله، نيابة عن زملائه وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبي الجمعية بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعة السخي والذي يأتي استشعاراً من معاليه بما قدمة اللاعبين القدامى لوطنهم ورياضتهم من خلال دعمه المتواصل للجمعية.

وأكد ” عبدالله ” ، أن سيكون لهذا الدعم دوراً كبيراً في تحقيق أهداف ورسالة الجمعية، موضحًا أن هذا الدعم الكريم يدل على حرص ” آل الشيخ ” على كل ما من شأنه خدمة الرياضة السعودية ومن يخدمها.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الهيئة العامة للرياضة تعد شريكاً أساسياً وداعمه مالياً ومعنوياً للجمعية ، كما أن الجمعية ستستخدم الدعم المالي المقدم من معالي رئيس الهيئة لتنفيذ البرامج والمبادرات التي تصب لصالح اللاعبين القدامى.

كما أوضح الكابتن ماجد عبدالله أن معالي الأستاذ تركي آل الشيخ أعاد الحياة لكثير من اللاعبين السابقين من خلال إدراجهم للعمل في اللجان بهيئة الرياضة بالإضافة إلى أقامه تكريم لهم، وقدم المساعدات لأسر اللاعبين الذين توفاهم الله.