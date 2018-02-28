القبض على قائد ” هايلكس ” يمارس التفحيط بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تمكنت إدارة مرور الرياض ، من إلقاء القبض على قائد مركبة من نوع ” هايلكس ” ، كان يمارس التفحيط بإحدى شوارع المدينة .

وأشارت إدارة المرور في بيان توضيحي لها ، إن فرق المرور قامت بالتحري عن قائد المركبة بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو يمارس التفحيط بأحد شوارع الرياض ، ويرافقه شخص راكب بحوض المركبة .

وأوضحت إدارة المرور ، أنها ألقت القبض على الشاب ، وقامت بحجز المركبة ، حيث تمت إحالة القائد إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .