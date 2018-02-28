  • الأربعاء 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. القبض على قائد ” هايلكس ” يمارس التفحيط بالرياض
  • نشر : منذ 30 دقيقة
  • 1٬235
  • 0
  • حوادث

القبض على قائد ” هايلكس ” يمارس التفحيط بالرياض

القبض على قائد ” هايلكس ” يمارس التفحيط بالرياض
حمود العنزي (صدى):

تمكنت إدارة مرور الرياض ، من إلقاء القبض على قائد مركبة من نوع ” هايلكس ” ، كان يمارس التفحيط بإحدى شوارع المدينة .

وأشارت إدارة المرور في بيان توضيحي لها ، إن فرق المرور قامت بالتحري عن قائد المركبة بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو يمارس التفحيط بأحد شوارع الرياض ، ويرافقه شخص راكب بحوض المركبة .

وأوضحت إدارة المرور ، أنها ألقت القبض على الشاب ، وقامت بحجز المركبة ، حيث تمت إحالة القائد إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *