بالفيديو.. رجل أمن يقتحم ستوديو قناة ” العربية الحدث ” على الهواء
كاد رجل أمن في قناة العربية الحدث، أن يقوم بطرد مذيعة النشرة الأخبارية على الهواء مباشرة وذلك بعدما أخذته الحماسة أثناء تجربة فرضية لإخلاء المبنى.
يذكر أن قناة العربية الحدث، تعمل على تدريب رجال الأمن العاملين بها على مهارات الإخلاء في حالات الخطر وهو ما دفع رجل الأمن للقيام بتلك الخطوة دون أن ينتبه أنه على الهواء وأنه يريد إخلاء مذيعة النشرة ثم تدارك نفسه وابتعد عن الكاميرا.
رجل أمن في قناة الحدث أخذته الحماسة أثناء تجربة فرضية لإخلاء المبنى وكاد أن يخرج المذيعة من النشرة pic.twitter.com/YWFp2CqbhI
— قناة الحدث (@AlHadath) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43190 ] نشر منذ 9 دقائق
😂