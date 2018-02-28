بالفيديو.. رجل أمن يقتحم ستوديو قناة ” العربية الحدث ” على الهواء

نورة الشهري (صدى):

كاد رجل أمن في قناة العربية الحدث، أن يقوم بطرد مذيعة النشرة الأخبارية على الهواء مباشرة وذلك بعدما أخذته الحماسة أثناء تجربة فرضية لإخلاء المبنى.

يذكر أن قناة العربية الحدث، تعمل على تدريب رجال الأمن العاملين بها على مهارات الإخلاء في حالات الخطر وهو ما دفع رجل الأمن للقيام بتلك الخطوة دون أن ينتبه أنه على الهواء وأنه يريد إخلاء مذيعة النشرة ثم تدارك نفسه وابتعد عن الكاميرا.