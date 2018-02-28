5 آلاف زائر وزائرة لركن جمعية الإحسان الطبية بالجنادرية

عادل الحربي(صدى):

شهد ركن جمعية الإحسان الطبية الخيرية المشاركة ضمن قرية جازان التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 5 آلاف زائرٍ وزائرة.

وأوضح مدير جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان الشيخ محمد الحازمي، أن الركن قدم على مدى ثلاثة أسابيع شرحاً عن أبرز خدماتها وأهدافها ورؤيتها المستقبلية ورسالتها، من خلال توزيع العديد من البرشورات والنشرات والتقارير للخدمات الصحية المجانية التي تقدمها للمرضى المحتاجين من خلال عيادتها المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعيادات الأسنان والعيون والعيادة العامة.

فيما يضم المعرض قسمين أحدهما للرجال وآخر للنساء حيث تقدم فرق متخصصة فحوصات لزوار المعرض لقياسات ضغط الدم وسكر الدم والطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، واستشارات طبية مجانية، بالإضافة إلى إقامة المحاضرات والندوات الصحية التثقيفية والتوعوية والاستشارات الطبية المجانية و توزيع المطبوعات التعريفية عن جمعية الاحسان والبرامج التي تنفذها ويقدمها مجموعة من الأطباء والطبيبات والممارسين الصحيين المتطوعين من أبناء وبنات منطقة جازان.

واستفاد من برامج الجمعية منذ تأسيسها 507,000 مستفيد من المرضى المحتاجين عبر منظومة عمل ومنهجية احترافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخيرية.