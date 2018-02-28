بالصور.. أمانة الرياض تكثف جهودها للحفاظ على النظافة بالجنادرية

عادل الحربي (صدى):

حرصت الفرق التابعة لأمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للنظافة ، على تكثيف جهودها داخل وخارج محيط أجنحة مهرجان التراث والثقافة في الجنادرية بدورته الـ 32 .

وشارك عدد كبير من عمال النظافة في المهرجان ، حيث حرصوا بشكل مستمر على التقاط النفايات وحمعها يدويًا وإلكترونيًا ، لتوفير أجواء صحية نظيفة لزوار المهرجان .

وأتاحت الأمانة الأدوات والمعدات الازمة ، كالسيارات والكانسات الحديثة والآليات والضاغطات الحديثة لجمع النفايات يوميًا ، وترحيلها باستمرار إلى مدفن النفايات ، فضلًا عن توفير سيارات آلية لغسيل ونظافة شوارع وأرصفة القرية التراثية .

ووفرت الأمانة ، مجموعة كبيرة من الحاويات والبراميل بكافة أحجامها ، حيث تم نشرها في كافة أرجاء وأجنحة المهرجان ، وأمام المطاعم والمحلات المنتشرة في المهرجان ، فضلًا عن حرصها على توفير الأجواء الصحية والبيئة الملائمة لزوار المهرجان .